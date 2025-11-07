18:50:27 Пятница, 7 ноября
УФНС России по Пензенской области подвело итоги судебно-правовой работы за 9 месяцев 2025 года

10:50 | 07.11.2025 | Общество

Пенза, 7 ноября 2025. PenzaNews. Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области подвело итоги судебно-правовой работы за 9 месяцев 2025 года.

УФНС России по Пензенской области подвело итоги судебно-правовой работы за 9 месяцев 2025 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Купить фотографию

«Так, за отчетный период судебными органами (по последнему судебному акту) с участием налоговых органов рассмотрено 48 дел (за 9 месяцев 2024 года — 65 дел), сумма рассмотренных судами требований составила 538 млн. рублей (за 9 месяцев 2024 года — 658,67 млн. рублей), — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество рассмотренных судебных дел увеличилось на 26,15%, сумма рассмотренных судами требований уменьшилась на 18,32%.

«В пользу налоговых органов принято 42 судебных акта на сумму 504,93 млн. рублей, что составляет 87,5% от общего количества вынесенных судебных актов. Соотношение суммы рассмотренных требований в пользу налоговых органов и общей суммы рассмотренных требований составило 93,9%», — сказано в тексте.


