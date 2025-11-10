При пожаре в Пензе погибла женщина Происшествия

Пенза, 10 ноября 2025. PenzaNews. Женщина погибла в результате пожара, произошедшего в двухэтажном кирпичном доме на улице Огарева в Пензе в ночь на понедельник, 10 ноября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Выгорели чердачное помещение, второй этаж и частично первый этаж двухэтажного кирпичного дома. Общая площадь пожара составила 520 кв. метров. В результате пожара спасен пострадавший 40-летний мужчина, обнаружена погибшей 36-летняя женщина», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале главного управления МЧС России по Пензенской области.

В нем отмечается, что были эвакуированы 10 человек.

«На тушение пожара привлекались 11 единиц техники и 35 человек личного состава МЧС России и пензенского пожарно-спасательного центра», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что, по предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.