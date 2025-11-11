21:57:10 Вторник, 11 ноября
Олег Денисов поздравил ветерана Великой Отечественной войны Николая Комракова с 99-летием

10:07 | 11.11.2025 | Общество

Пенза, 11 ноября 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил ветерана Великой Отечественной войны Николая Комракова с прошедшим 99-летием.

Фото: T.me/denisov_ov

«Участнику Великой Отечественной войны Николаю Евдокимовичу Комракову исполнилось 99 лет! Поздравил ветерана с этим знаменательным событием. Он родился в селе Пеньки Моршанского района Тамбовской области. Во время войны служил в Военно-морском флоте, 3-й бригаде речных кораблей Днепровской военной флотилии, был артиллеристом и заслужил звание лейтенанта», — написал Олег Денисов в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 10 ноября.

Он уточнил, что Николай Комраков награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и «За взятие Берлина», а также юбилейными медалями.

«Высшее образование получил в Пензенском индустриальном институте, в мирное время работал инженером в нашем НИИЭМП. В 1959 году создал семью. Воспитал двоих детей, четверых внуков и трех правнуков», — добавил глава города.

«Для всех нас Николай Евдокимович — человек, на которого мы должны равняться, пример стойкости, мужества и верности Родине. Желаю нашему дорогому ветерану крепкого здоровья, тепла, добра и благополучия!» — подчеркнул Олег Денисов.


