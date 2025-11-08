Олег Денисов поздравил коллектив пензенской библиотеки имени В.Г. Белинского со 130-летием учреждения Культура

Пенза, 8 ноября 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил коллектив центральной городской публичной библиотеки имени В.Г. Белинского со 130-летием со дня основания учреждения.

Фото: T.me/denisov_ov

«Городской публичной библиотеке имени Белинского 130 лет! За это время она сменила не один адрес, значительно расширила книжные фонды, вырастила несколько поколений преданных читателей. Но неизменна ее главная миссия — приобщать людей к знаниям, учить мыслить и любить чтение», — написал Олег Денисов в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 7 ноября.

По его словам, библиотека имени В.Г. Белинского является центром культурного притяжения.

«Сюда приходят не только за книгами, но и для живого общения, участия в лекциях, творческих вечерах, различных городских мероприятиях и образовательных проектах. Как и 100 лет назад, библиотека остается нужной и актуальной для горожан всех возрастов», — отметил глава Пензы.

Олег Денисов пожелал коллективу учреждения новых интересных просветительских проектов, регулярного пополнения книжных фондов и много благодарных читателей.

«Пусть следующие 130 лет будут такими же яркими!» — подчеркнул он.