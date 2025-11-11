В Пензе на базе «Ласточки» планируется создать 4-звездочный гостиничный комплекс Экономика

Пенза, 11 ноября 2025. PenzaNews. Гостиничный комплекс «Ласточкины горы» категории «4 звезды» планируется создать на базе гостиницы «Ласточка» в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гостиница «Ласточка» готовится к масштабному преобразованию. Благодаря государственной поддержке будет проведен капитальный ремонт и осуществлен ребрендинг в гостиничный комплекс «Ласточкины горы» категории «4 звезды», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что АО «Гарантийная микрокредитная компания «Поручитель» предоставила заем на модернизацию в рамках льготной программы «Приоритетный».

«Инициатива направлена на развитие ключевой инфраструктуры города и повышение его туристической привлекательности», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что гостиничный комплекс «Ласточкины горы» станет современной площадкой для отдыха и деловых мероприятий, в нем будут предусмотрены комфортабельные номера различных категорий, помещения для конференций и банкетов, ресторан, лобби-бар и SPA-центр.