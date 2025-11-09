14:24:44 Воскресенье, 9 ноября
В Никольске мужчина угрожал сожительнице убийством во время празднования рождения ребенка

13:19 | 09.11.2025 | Криминал

Пенза, 9 ноября 2025. PenzaNews. Житель города Никольска Пензенской области угрожал сожительнице убийством во время празднования рождения ребенка, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

В Никольске мужчина угрожал сожительнице убийством во время празднования рождения ребенка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Как рассказала потерпевшая, мужчина отмечал дома рождение их общего ребенка. [...] Когда подозреваемый был в сильном алкогольном опьянении, он начал вести себя агрессивно. Испугавшись, женщина попросила его уйти из дома, но это злоумышленнику не понравилось и по этой причине между ними возник словесный конфликт. В ходе ссоры, разозлившись, мужчина уронил на пол сожительницу и начал ее душить, угрожая убить», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчина дал признательные показания, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.


