В Пензе мошенники выманили у пенсионера 650 тыс. рублей под предлогом проверки подлинности денег

10:05 | 10.11.2025 | Криминал

Пенза, 10 ноября 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1937 года рождения лишился 650 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников, которые выманили у него деньги под предлогом проверки подлинности купюр.

В Пензе мошенники выманили у пенсионера 650 тыс. рублей под предлогом проверки подлинности денег. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Пенсионер сообщил, что ему позвонила неизвестная, представившаяся сотрудником силового ведомства. Звонившая заявила, что персональные данные мужчины попали в руки мошенников и для оказания помощи с ним свяжется юрист. Вскоре после этого пенсионеру позвонил якобы юрист. Он убедил мужчину срочно проверить подлинность всех его денежных средств», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что пожилой мужчина, следуя инструкциям злоумышленников, собрал свои накопления в сумме 650 тыс. рублей и отдал их незнакомой женщине возле дома.

«Через несколько дней, осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


