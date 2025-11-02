19:40:01 Воскресенье, 2 ноября
Олег Денисов прокомментировал ход ремонта 25-метрового бассейна СШОР «Горизонт»

12:00 | 02.11.2025 | Спорт

Пенза, 2 ноября 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов прокомментировал ход ремонта 25-метрового бассейна спортивной школы олимпийского резерва «Горизонт».

Фото: T.me/denisov_ov

«В зале, где расположено гидротехническое сооружение, подрядчик монтирует напольное покрытие с гидроизоляцией и системой теплого пола. Предварительно основание было забетонировано», — написал он в своем Telegram-канале в воскресенье, 2 ноября.

Олег Денисов добавил, что продолжается установка насосов и запорной арматуры.

«Готовы трубопроводы как для подачи воды в бассейн, так и для донного слива, отведения сточных вод с проходных дорожек, аварийного перелива чаши. Еще предстоит сделать стяжку полов и уложить плитку. Также будем тестировать системы циркуляции и фильтрации воды», — пояснил он.

Глава города уточнил, что планируется завершить капитальный ремонт в декабре 2025 года.

«Ждем этого момента, чтобы возобновить занятия. Важно научить детей плавать, помочь им стать сильнее и здоровее», — подчеркнул Олег Денисов.


