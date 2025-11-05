13:16:49 Среда, 5 ноября
Жительница Пензы в стремлении помочь сыну передала незнакомцу 300 тыс. рублей

09:28 | 05.11.2025 | Криминал

Пенза, 5 ноября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы после общения с телефонным мошенником передала незнакомцу 300 тыс. рублей, полагая, что тем самым помогает сыну, попавшему в беду.

Жительница Пензы в стремлении помочь сыну передала незнакомцу 300 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница 1966 года рождения. Гражданка сообщила, что получила SMS-сообщение, в котором говорилось о сложной жизненной ситуации, в которую якобы попал ее сын, и о необходимости выплатить 300 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что после этого женщине позвонил незнакомец, который подтвердил эту информацию.

«Он также сообщил, что к ней придет человек, которому нужно будет передать деньги. Поверив мошеннику, заявительница собрала указанную сумму в пакет и передала его незнакомцу. Позже, связавшись с сыном, женщина узнала, что он не попадал в беду», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Актуальное

