12:31:03 Понедельник, 10 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с праздником

09:39 | 10.11.2025 | Общество

Печать

Пенза, 10 ноября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с праздником

Фото: Pnzreg.ru

«Вы посвятили себя нелегкой работе, связанной с риском для жизни, но имеющей одно из ключевых значений для общества. На ваших плечах лежит ответственность за обеспечение внутренней безопасности российского государства. Благодаря вашему добросовестному отношению к своим служебным обязанностям в Пензенской области сохраняется низкий уровень преступности. Специалисты различных подразделений профессионально отстаивают права и свободы граждан, отражают угрозы, связанные с новыми вызовами времени. Это киберпреступность и мошенничество в информационном пространстве, происки внешних врагов. Стражи порядка всегда готовы дать отпор преступникам. Сотрудники правоохранительных органов первыми приходят на помощь в самые трудные моменты», — отметил глава региона.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что в основе службы сотрудников полиции лежат такие понятия, как долг перед Родиной, честь, достоинство и равенство перед законом.

«Сегодня хочу особо отметить сотрудников, которые охраняют закон и правопорядок в зоне проведения специальной военной операции. Под огнем и обстрелами достойно выполняют служебный долг. Помогают наладить нормальную жизнь в исторических регионах России», — добавил губернатор.

Он выразил благодарность ветеранам органов внутренних дел за вклад в обеспечение спокойствия и благополучия жителей Пензенской области, за накопленный опыт, который они передали новым поколениям правоохранителей.

«Желаю всем вам, вашим семьям и близким крепкого здоровья, благополучия, новых успехов на службе Отечеству!» — подчеркнул Олег Мельниченко.


Читайте также
ДТП в Иссинском районе унесло жизнь мужчины Жителю Лунинского района грозит до пяти лет лишения свободы за кражу двух электродвигателей
Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке автомобиля Жительница Пензы в стремлении помочь сыну передала незнакомцу 300 тыс. рублей
В Пензе «Т Плюс» переходит на усиленный режим работы в выходные и праздничные дни В Пензе пенсионерка по совету мошенника перевела 400 тыс. рублей на «безопасный счет»
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама