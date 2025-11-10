Олег Мельниченко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с праздником Общество

Пенза, 10 ноября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником.

Фото: Pnzreg.ru

«Вы посвятили себя нелегкой работе, связанной с риском для жизни, но имеющей одно из ключевых значений для общества. На ваших плечах лежит ответственность за обеспечение внутренней безопасности российского государства. Благодаря вашему добросовестному отношению к своим служебным обязанностям в Пензенской области сохраняется низкий уровень преступности. Специалисты различных подразделений профессионально отстаивают права и свободы граждан, отражают угрозы, связанные с новыми вызовами времени. Это киберпреступность и мошенничество в информационном пространстве, происки внешних врагов. Стражи порядка всегда готовы дать отпор преступникам. Сотрудники правоохранительных органов первыми приходят на помощь в самые трудные моменты», — отметил глава региона.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что в основе службы сотрудников полиции лежат такие понятия, как долг перед Родиной, честь, достоинство и равенство перед законом.

«Сегодня хочу особо отметить сотрудников, которые охраняют закон и правопорядок в зоне проведения специальной военной операции. Под огнем и обстрелами достойно выполняют служебный долг. Помогают наладить нормальную жизнь в исторических регионах России», — добавил губернатор.

Он выразил благодарность ветеранам органов внутренних дел за вклад в обеспечение спокойствия и благополучия жителей Пензенской области, за накопленный опыт, который они передали новым поколениям правоохранителей.

«Желаю всем вам, вашим семьям и близким крепкого здоровья, благополучия, новых успехов на службе Отечеству!» — подчеркнул Олег Мельниченко.