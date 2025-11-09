14:24:38 Воскресенье, 9 ноября
Жительница Пензы перевела мошенникам более 500 тыс. рублей при попытке заработать в интернете

10:01 | 09.11.2025 | Криминал

Пенза, 9 ноября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1983 года рождения, пытаясь найти возможность дополнительного заработка в интернете, перевела мошенникам более 500 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Жительница Пензы перевела мошенникам более 500 тыс. рублей при попытке заработать в интернете. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Гражданка рассказала, что в одном из популярных мессенджеров увидела объявление о возможности дополнительного заработка в сети интернет. Связавшись с автором объявления, она узнала, что работа заключается в продвижении товаров на маркетплейсе. Заинтересовавшись, пензячка согласилась на предложение и приступила к работе. Следуя инструкциям наставницы, потерпевшая в течение нескольких дней перечислила на мошеннические счета более 500 тыс. рублей, из которых 480 тыс. — кредитные средства. Однако обещанной зарплаты женщина так и не получила», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — добавляется в тексте.


Актуальное

