В Пензе два адвоката заключены под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере Криминал

Пенза, 8 ноября 2025. PenzaNews. Суд в Пензе по ходатайству следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух адвокатов, которым предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в период с июля по ноябрь 2024 года два адвоката сообщили предпринимателю не соответствующие действительности сведения о том, что за вознаграждение в размере 400 тыс. рублей они готовы передать должностным лицам органов внутренних дел взятку в сумме 2,5 млн. рублей за принятие решения о возбуждении уголовного дела по заявлениям доверителя о неправомерном захвате его имущества. В действительности адвокаты не намеревались передавать кому-либо денежные средства. В ноябре прошлого года предприниматель, введенный в заблуждение, передал адвокатам 2,7 млн. рублей. Обвиняемые похитили данные денежные средства и распорядились ими по своему усмотрению», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — добавляется в тексте.