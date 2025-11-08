12:03:02 Суббота, 8 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе два адвоката заключены под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере

09:13 | 08.11.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 8 ноября 2025. PenzaNews. Суд в Пензе по ходатайству следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух адвокатов, которым предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе два адвоката заключены под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в период с июля по ноябрь 2024 года два адвоката сообщили предпринимателю не соответствующие действительности сведения о том, что за вознаграждение в размере 400 тыс. рублей они готовы передать должностным лицам органов внутренних дел взятку в сумме 2,5 млн. рублей за принятие решения о возбуждении уголовного дела по заявлениям доверителя о неправомерном захвате его имущества. В действительности адвокаты не намеревались передавать кому-либо денежные средства. В ноябре прошлого года предприниматель, введенный в заблуждение, передал адвокатам 2,7 млн. рублей. Обвиняемые похитили данные денежные средства и распорядились ими по своему усмотрению», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — добавляется в тексте.


Читайте также
ДТП в Иссинском районе унесло жизнь мужчины Жителю Лунинского района грозит до пяти лет лишения свободы за кражу двух электродвигателей
Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке автомобиля Жительница Пензы в стремлении помочь сыну передала незнакомцу 300 тыс. рублей
В банковском секторе Пензенской области в III квартале 2025 года выявлено семь российских денежных знаков с признаками подделки Олег Мельниченко провел совместное заседание стратегического совета Пензенской области и правительства региона
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама