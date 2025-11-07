В Пензенской области применят белорусский опыт военно-патриотического воспитания молодежи Общество

Пенза, 7 ноября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил применить белорусский опыт военно-патриотического воспитания молодежи.

Фото: Pnzreg.ru

«В соответствии с указом президента Республики Беларусь в стране сформировалась системная модель. Она реализуется на базе и на территории воинских частей внутренних войск МВД. Там целая сеть клубов, образовательных программ. Я уже отмечал, что за 5 лет военно-патриотическое воспитание там сильно развилось. Нам необходимо учитывать этот опыт», — сказал глава региона в ходе заседания правительства Пензенской области.

Как доложил министр образования региона Алексей Фомин, во внутренних войсках Белоруссии действует 22 военно-патриотических клуба, членами которых являются дети от 11 до 17 лет. Существует базовый (для детей 11-14 лет) и повышенный (для ребят 15-17 лет) уровни обучения. Последний ориентирован на подготовку юношей к военной службе.

«Направления военно-патриотической работы схожи с теми, которые реализуются на территории Пензенской области», — отметил Олег Мельниченко.

«Давайте разработаем типовые уставы для наших военно-патриотических клубов, проведем региональный смотр-конкурс. Нужно создать военно-патриотические клубы при наших силовых структурах, надо поговорить с начальниками профильных управлений», — поручил губернатор.

Особое внимание он обратил на деятельность белорусского лагеря «Патриот», который занимается военно-патриотической работой с детьми, состоящими на различных видах учета.

«Организатором лагеря является главное управление образования и главное управление идеологической работы Республики Беларусь и воинская часть. В фокусе внимания — профилактика правонарушений, преступлений, алкогольной и наркотической зависимости, приобщение в активному отдыху», — доложил Алексей Фомин.

«Для лиц, состоящих на учете, с использованием наших возможностей надо провести смену в учебно-методическом центре «Авангард», — поставил задачу глава региона.

Он также распорядился применить белорусскую программу военно-патриотического воспитания, которой с пензенской стороной поделился благотворительный фонд «Молодая Гвардия» Республики Беларусь.

«Надо апробировать на базе военно-исторического клуба каменского колледжа промышленных технологий и предпринимательства. Там есть интересные наработки», — сказал губернатор.

Кроме того, Олег Мельниченко обозначил необходимость включить в военно-патриотическое воспитание «Движение первых», привлечь к работе региональное отделение ДОСААФ России и глав районов, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.