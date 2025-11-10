Олег Денисов поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником Общество

Пенза, 10 ноября 2025. PenzaNews. Глава Пензы поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником.

Фото: Penza-gorod.ru

«Сегодня мы чествуем сильных и самоотверженных людей, которые охраняют закон, защищают права и свободы граждан. Круглосуточно, в любую погоду вы стоите на страже общественного порядка, противодействуете преступлениям, контролируете безопасность дорожного движения и оказываете помощь жителям в чрезвычайных ситуациях. Сохраняя традиции добросовестной службы, вы мужественно справляетесь с самыми сложными задачами нового времени и проводите масштабную профилактическую работу среди горожан всех возрастов», — отметил он.

Олег Денисов обратил внимание на то, что многие из сотрудников полиции были в горячих точках, где, рискуя жизнью, отстаивали интересы Отечества.

«Особая признательность — пензенским правоохранителям, которые сейчас трудятся в новых регионах, обеспечивая покой мирного населения. Светлая память нашим героям, погибшим при исполнении служебного долга», — добавил глава города.

Он отдельно поблагодарил ветеранов органов внутренних дел за вклад в благополучие региона.

«От всей души желаю всем вам крепкого здоровья и успехов в любых начинаниях! Пусть ваше дело приносит удовлетворение, а в семьях царят гармония и взаимопонимание», — цитирует поздравление Олега Денисова пресс-служба администрации Пензы.