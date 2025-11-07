Олег Мельниченко указал на недостатки в организации работы по благоустройству Пензы Общество

Пенза, 7 ноября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко указал на недостатки в организации работы по благоустройству Пензы.

Фото: Pnzreg.ru

«На заседании регионального правительства указал на недостатки благоустройства областного центра. С 1 ноября в Пензе стартовал месячник по благоустройству. Его результат должен быть виден пензенцам, а пока от них поступают жалобы. Листва не убрана, на окраинах — мусор. Считаю, что администрация Пензы снизила эффективность своей работы. За 10 месяцев за нарушение правил благоустройства сотрудниками составлено 1,5 тыс. протоколов об административной ответственности, но этого недостаточно. Поставил задачу главе города Олегу Вячеславовичу Денисову лично проехать и внимательнее оценить состояние областного центра, особенно отдаленных микрорайонов», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувший четверг, 6 ноября.

Он сообщил, что поручил подключить к работе по наведению порядка депутатов пензенской гордумы.

«Как мне доложил председатель Денис Юрьевич Соболев, проведена проверка того, как ведется контроль за работой управляющих компаний по благоустройству. В результате в администрацию города Пензы и районные администрации направлены предложения по совершенствованию механизма», — отметил губернатор.

Олег Мельниченко напомнил, что до 1 декабря будет завершено благоустройство первого этапа сквера «Семейный».

«Распорядился, чтобы мне предоставили отчет о выполнении подрядной организацией обязательств по контракту», — написал он.

По словам главы региона, до 20 ноября в Пензе будет завершен ремонт всех запланированных на этот год 44 дорог.

«До 10 ноября поручил завершить инструментальную диагностику, которая покажет соответствие дорог нормативным требованиям», — проинформировал Олег Мельниченко.

«Соблюдение сроков выполнения задач напрямую влияет на качество жизни наших земляков», — подчеркнул губернатор.