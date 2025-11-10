Денис Соболев поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником Общество

Пенза, 10 ноября 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Вы вносите весомый вклад в обеспечение порядка и безопасности на территории нашего государства. Порой без выходных и праздников, нередко рискуя жизнью, вы, борясь с преступностью, стоите на страже законности и прав человека. И я выражаю вам благодарность за высокий уровень профессионализма, ответственный подход к выполнению служебных задач, мужество, храбрость и готовность прийти на помощь людям», — отметил спикер гордумы.

Он отдельно поблагодарил тех, кто в своей профессиональный праздник находится на боевом посту.

«От души желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, оперативной удачи и успехов в нелегкой, но столь нужной каждому из нас работе! Будьте всегда мужественны, отважны и верно служите нашей Родине! Берегите честь мундира и будьте верны присяге! С праздником!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба гордумы.