12:31:10 Понедельник, 10 ноября
Денис Соболев поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

10:11 | 10.11.2025 | Общество

Пенза, 10 ноября 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником.

Денис Соболев поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Вы вносите весомый вклад в обеспечение порядка и безопасности на территории нашего государства. Порой без выходных и праздников, нередко рискуя жизнью, вы, борясь с преступностью, стоите на страже законности и прав человека. И я выражаю вам благодарность за высокий уровень профессионализма, ответственный подход к выполнению служебных задач, мужество, храбрость и готовность прийти на помощь людям», — отметил спикер гордумы.

Он отдельно поблагодарил тех, кто в своей профессиональный праздник находится на боевом посту.

«От души желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, оперативной удачи и успехов в нелегкой, но столь нужной каждому из нас работе! Будьте всегда мужественны, отважны и верно служите нашей Родине! Берегите честь мундира и будьте верны присяге! С праздником!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба гордумы.


