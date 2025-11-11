В Пензе организована проверка по факту гибели женщины при пожаре Происшествия

Пенза, 11 ноября 2025. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели 36-летней женщины в результате пожара в доме на улице Огарева в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

Фото: Penza.sledcom.ru

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в ночь с 9 на 10 ноября 2025 года в доме по улице Огарева в городе Пензе произошел пожар. После его ликвидации обнаружено тело женщины. При осмотре каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, на погибшей не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по предварительным данным, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети или электрооборудования.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — поясняется в тексте.