В Пензенской области в 2025 году в три раза сократилось количество лесных пожаров

16:29 | 07.11.2025 | Общество

Пенза, 7 ноября 2025. PenzaNews. Количество лесных пожаров в Пензенской области в 2025 году по сравнению с предыдущим годом сократилось в три раза. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области в 2025 году в три раза сократилось количество лесных пожаров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В этом году по сравнению с прошлым количество лесных пожаров сократилось в три раза — случилось 22 возгорания, а площадь уменьшилась в 100 раз и составила 16 га. Нам удалось избежать масштабных пожаров», — написал глава региона в своем Telegram-канале после заседания правительства Пензенской области, одной из тем которого стали итоги лесопожарного сезона.

По словам руководителя субъекта федерации, результата удалось достигнуть благодаря активному патрулированию лесов и современному оснащению лесопожарного центра.

«Поблагодарил за совместную профилактическую работу сотрудников полиции, за методическую помощь — специалистов МЧС, за активную позицию в части надзора и привлечения к ответственности нарушителей лесопожарного законодательства — руководство областной прокуратуры», — отметил Олег Мельниченко.

«Наработанный опыт межведомственного взаимодействия будем использовать в следующем сезоне», — добавил он.


