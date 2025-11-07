18:49:43 Пятница, 7 ноября
Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке автомобиля

12:19 | 07.11.2025 | Криминал

Пенза, 7 ноября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1978 года рождения стала жертвой мошенничества при покупке кроссовера «Toyota RAV4» по объявлению в интернете.

Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке автомобиля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Местная жительница [...] обнаружила объявление о продаже автомобиля из Европы. Предложение заинтересовало пензячку, и она связалась с продавцом. В ходе телефонного разговора она договорилась о покупке транспортного средства «Toyota RAV4» стоимостью 1,8 млн. рублей. Через некоторое время женщина перечислила более 1 млн. 670 тыс. рублей на мошеннический счет и начала ожидать доставки покупки, однако звонивший перестал выходить на связь. После этого заявительница поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


