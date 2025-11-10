На каждого жителя Пензенской области в I полугодии 2025 года в среднем приходилось по три банковские карты Экономика

Пенза, 10 ноября 2025. PenzaNews. По три банковские карты в среднем приходилось на каждого жителя Пензенской области в I полугодии 2025 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Жителям Пензенской области, по данным на начало июля, было выпущено 3,8 млн. банковских карт. На каждого пензенца приходилось в среднем по три банковские карты. За I полугодие текущего года с их использованием совершено 268,2 млн. транзакций на общую сумму 498,4 млрд. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что основную долю в операциях с использованием карт занимали: оплата товаров и услуг — 84% по количеству и 34% по объему, а также переводы между держателями карт — 12% и 38% соответственно.

«Количество операций по снятию наличных с использованием банковских карт за год сократилось на 9%. Было совершено 8,2 млн. операций на общую сумму 126,3 млрд. рублей», — добавляется в тексте.

В сообщении указано, что на 1 июля 2025 года инфраструктура для приема платежных карт в Пензенской области насчитывала более 33 тыс. POS-терминалов, за год их количество выросло на 8,7%.

«POS-терминалы не только позволяют принимать оплату за товары и услуги, но и снимать деньги с банковской карты, если торгово-сервисное предприятие оказывает услугу «наличные на кассе». В Пензенской области на 1 июля текущего года насчитывалось 264 точки с сервисом «наличные на кассе», рост — 4% с начала года», — указано в пресс-релизе.

В нем также отмечается, что на начало июля в регионе насчитывалось 996 банкоматов.