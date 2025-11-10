В Пензе субъекты МСП обеспечивают работой около 130 тыс. человек Экономика

Пенза, 10 ноября 2025. PenzaNews. Субъекты МСП в Пензе обеспечивают работой около 130 тыс. человек. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Малый и средний бизнес является драйвером городской экономики. Предприниматели чутко реагируют на запросы рынка, осваивают новые направления и внедряют инновации. Сегодня в Пензе зарегистрировано более 25 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 36 тыс. самозанятых. Они обеспечивают работой около 130 тыс. горожан», — написал он в своем Telegram-канале в понедельник, 10 ноября.

Глава Пензы подчеркнул, что предпринимателям оказывается поддержка на всех этапах — от разработки идеи и запуска бизнеса до его расширения.

«В рамках муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательства, инвестиционной деятельности и обеспечения жителей города Пензы услугами потребительского рынка» организуем семинары, тренинги, мастер-классы. Рассказываем о точках роста и возможностях получения имущественной помощи, региональных мерах поддержки. Особое внимание — социальным контрактам. За 10 месяцев этого года 467 пензенцев, которые находятся в непростой жизненной ситуации, воспользовались возможностью начать свое дело. На эти цели направлено порядка 161 млн. рублей», — отметил Олег Денисов.

Он добавил, что власти города стремятся создать максимально комфортные условия для представителей бизнеса в рамках реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Его цель — обеспечение устойчивого экономического развития, основанного на конкуренции, предпринимательстве и частной инициативе», — напомнил глава города.