21:57:37 Вторник, 11 ноября
Умер Валентин Клячман

16:01 | 11.11.2025 | Общество

Печать

Пенза, 11 ноября 2025. PenzaNews. Валентин Клячман, который в разные годы возглавлял комитет Пензенской области по физической культуре и спорту, а также региональную федерацию тенниса, скоропостижно скончался на 68-м году жизни 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Пензенской области.

Умер Валентин Клячман. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Валентин Борисович был заслуженным строителем России, членом правления Федерации тенниса России. Он направил свой богатый управленческий опыт и глубокие профессиональные знания на развитие спортивного движения в регионе. Особой страницей в его биографии стало развитие тенниса. Будучи первым президентом региональной федерации, а затем войдя в правление Федерации тенниса России, Валентин Борисович посвятил популяризации этого вида спорта многие годы жизни, поддерживал юных спортсменов и развивал теннисную инфраструктуру», — говорится в некрологе, размещенном на сайте Минспорта региона.

В нем уточняется, что прощание с Валентином Клячманом пройдет в храме Митрофана Воронежского на улице Водопьянова в Пензе в предстоящую среду, 12 ноября, в 12.00.

«Коллектив министерства физической культуры и спорта Пензенской области выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Валентина Борисовича», — сказано в тексте.


