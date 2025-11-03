18:50:29 Понедельник, 3 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе пенсионерка после общения с мошенниками передала незнакомке 350 тыс. рублей, 2 тыс. долларов и 2,6 тыс. евро

09:19 | 03.11.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 3 ноября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1947 года рождения после общения с телефонными мошенниками передала незнакомке у подъезда пакет с деньгами.

В Пензе пенсионерка после общения с мошенниками передала незнакомке 350 тыс. рублей, 2 тыс. долларов и 2,6 тыс. евро. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала пенсионерке позвонила злоумышленница под видом сотрудницы медицинского учреждения, которая пригласила собеседницу на бесплатное обследование.

«Спустя несколько дней заявительнице снова позвонили. На этот раз незнакомка сообщила, что пенсионерка общалась с мошенниками и для сохранности своих сбережений ей необходимо передать их в налоговую службу. Следуя инструкциям злоумышленницы, пенсионерка передала у подъезда пакет с деньгами неизвестной женщине. В пакете находились 350 тыс. рублей, 2 тыс. долларов США и 2,6 тыс. евро», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что через несколько дней женщина осознала произошедшее и обратилась в полицию.

«Общий ущерб составил около 750 тыс. рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
В банковском секторе Пензенской области в III квартале 2025 года выявлено семь российских денежных знаков с признаками подделки В Пензе полиция установила личность женщины, подозреваемой в краже денег со счета пенсионерки через терминал в банке
Новый УЗИ-аппарат поступил в отделение функциональной и лучевой диагностики детской поликлиники в Пензе В Пензе 76-летняя пенсионерка оштрафована на 200 тыс. рублей за фиктивную регистрацию иностранных граждан
Вступил в силу приговор жителю Пензенской области, осужденному за призывы к экстремизму В Пензе посетителям ночных клубов вручили повестки в военкомат
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама