В Пензе пенсионерка после общения с мошенниками передала незнакомке 350 тыс. рублей, 2 тыс. долларов и 2,6 тыс. евро Криминал

Пенза, 3 ноября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1947 года рождения после общения с телефонными мошенниками передала незнакомке у подъезда пакет с деньгами.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала пенсионерке позвонила злоумышленница под видом сотрудницы медицинского учреждения, которая пригласила собеседницу на бесплатное обследование.

«Спустя несколько дней заявительнице снова позвонили. На этот раз незнакомка сообщила, что пенсионерка общалась с мошенниками и для сохранности своих сбережений ей необходимо передать их в налоговую службу. Следуя инструкциям злоумышленницы, пенсионерка передала у подъезда пакет с деньгами неизвестной женщине. В пакете находились 350 тыс. рублей, 2 тыс. долларов США и 2,6 тыс. евро», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что через несколько дней женщина осознала произошедшее и обратилась в полицию.

«Общий ущерб составил около 750 тыс. рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».