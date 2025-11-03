18:50:42 Понедельник, 3 ноября
В Пензенской области стартовал месячник по благоустройству

10:01 | 03.11.2025 | ЖКХ

Пенза, 3 ноября 2025. PenzaNews. Месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов стартовал в Пензенской области. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства региона Николай Симонов.

В Пензенской области стартовал месячник по благоустройству. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Провести на территории Пензенской области с 1 по 29 ноября 2025 года месячник по благоустройству и санитарной очистке населенны пунктов», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что должностным лицам исполнительных органов Пензенской области необходимо организовать контроль за ходом проведения месячника с выездом в курируемые муниципальные образования.

В распоряжении указано, что руководителям органов местного самоуправления, предприятий и организаций рекомендовано провести разъяснительную работу в своих коллективах и среди населения о целях и задачах месячника, организовать еженедельные «санитарные пятницы», обеспечить выполнение работ по очистке лесопарковых зон, мест массового отдыха, мест воинских захоронений и других ритуальных мест, а также провести мероприятия по уборке листвы вдоль прибордюрных полос и с территорий, прилегающих к зданиям, строениям и сооружениям.


