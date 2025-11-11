В новую взрослую поликлинику Кузнецка начали поставлять оборудование Медицина

Пенза, 11 ноября 2025. PenzaNews. Поставка медицинского оборудования началась в новую взрослую поликлинику Кузнецка параллельно с завершением работ на объекте, строительство которого ведется по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава региона.

Фото: Health.pnzreg.ru

Как уточнил главный врач кузнецкой центральной районной больницы Алексей Потапов, в учреждение уже доставлены компьютерный томограф, маммограф, эндоскопическое и другое оборудование на общую сумму 246 млн. рублей.

Он отметил, что оборудование откроет для населения новые возможности в плане диагностики заболеваний и лечения.

«Его установка ознаменует новый качественный этап в работе всего медучреждения, поскольку позволит решить самые сложные медицинские задачи», — сказал Алексей Потапов, слова которого приводятся в сообщении.

В тексте указано, что в кратчайшие сроки в новую поликлинику будут доставлены магнитно-резонансный томограф и рентгеновский аппарат.

«Всего ожидается поставка медицинского и иного оборудования на общую сумму 464,7 млн. рублей. Оборудование будет введено в эксплуатацию после завершения всех ремонтных работ. На данный момент в поликлинике идут внутренние отделочные работы», — поясняется в нем.