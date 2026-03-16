02:54:00 Вторник, 17 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В преддверии «Диктанта Победы» стартовал первый кибертурнир по онлайн-игре «Мир танков»

15:28 | 16.03.2026

Печать

Пенза, 16 марта 2026. PenzaNews. Жители регионов России, в том числе Пензенской области, в преддверии международной историко-просветительской акции «Диктант Победы» могут принять участие в первом кибертурнире по онлайн-игре «Мир танков», организатором которого выступили «Ростелеком», партия «Единая Россия», Российское военно-историческое общество, игровая студия «Леста», Федерация компьютерного спорта, Агентство креативных индустрий и фонд «Сколково». Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Ростелекома».

Фото: Er.ru

«Кибертурнир пройдет в несколько этапов. Отборочные соревнования состоятся с 16 марта до 5 апреля 2026 года. Финал турнира назначен на 24 апреля, в день написания «Диктанта Победы». Все бои пройдут в режиме «Стальной охотник», в котором друг другу противостоят не команды, а отдельные игроки. Присоединиться к виртуальным боям могут все желающие старше 14 лет из любого региона России. В рамках онлайн-квалификации участник должен сыграть минимум 15 виртуальных боев, состав соперников формируется случайным образом», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что 14 игроков, показавших лучшие результаты, выйдут в финал, который пройдет 24 апреля в Музее Победы — на центральной площадке международной акции «Диктант Победы».

«Финалисты турнира сразятся в решающих боях, а также примут участие в главном историческом тесте страны. Присоединиться к финалистам и проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны могут все участники кибертурнира», — говорится в сообщении.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский подчеркнул, что компания не первый год поддерживает акцию «Диктант Победы».

«Мы традиционно обеспечиваем ее информационную безопасность, а в прошлом году разработали специальный раздел для подготовки к тестированию на образовательной платформе «Ростелеком. Лицей», который и в 2026 году поможет подготовиться к диктанту. Также мы много лет успешно сотрудничаем с издателем игры «Мир танков», совместно предлагая уникальные продукты для российских геймеров. В этом году мы выходим на новый уровень подготовки «Диктанта Победы», объединяя проверку знаний и глобальный киберспортивный турнир. Уверен, что новый формат привлечет внимание миллионов поклонников «Мира танков» и тем самым поможет сохранению исторической памяти в разных поколениях», — отметил Михаил Осеевский, слова которого приводятся в пресс-релизе.

«Кибертурнир, который стартует сегодня, — новая интересная активность в рамках акции «Диктант Победы». Предстоящий турнир станет возможностью не только погрузить широкую аудиторию в атмосферу популярной игры, но и привлечь ее к нашей акции и изучению Великой Отечественной войны в целом. Благодарны «Ростелекому», студии «Леста», Российскому военно-историческому обществу, Федерации компьютерного спорта, Агентству креативных индустрий и фонду «Сколково» за поддержку «Диктанта Победы», — сказал руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России», координатор федерального партийного проекта «Историческая память» Александр Сидякин.


Читайте также
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в ресторане гостиницы Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке трактора
Реальный срок грозит жительнице Кузнецка, которая похитила из магазина флакон туалетной воды В селе Широкоис огонь уничтожил деревянный дом
До шести лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая оплатила покупки чужой картой Житель Каменского района стал жертвой мошенничества при покупке автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама