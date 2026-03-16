В преддверии «Диктанта Победы» стартовал первый кибертурнир по онлайн-игре «Мир танков» Общество

Пенза, 16 марта 2026. PenzaNews. Жители регионов России, в том числе Пензенской области, в преддверии международной историко-просветительской акции «Диктант Победы» могут принять участие в первом кибертурнире по онлайн-игре «Мир танков», организатором которого выступили «Ростелеком», партия «Единая Россия», Российское военно-историческое общество, игровая студия «Леста», Федерация компьютерного спорта, Агентство креативных индустрий и фонд «Сколково». Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Ростелекома».

Фото: Er.ru

«Кибертурнир пройдет в несколько этапов. Отборочные соревнования состоятся с 16 марта до 5 апреля 2026 года. Финал турнира назначен на 24 апреля, в день написания «Диктанта Победы». Все бои пройдут в режиме «Стальной охотник», в котором друг другу противостоят не команды, а отдельные игроки. Присоединиться к виртуальным боям могут все желающие старше 14 лет из любого региона России. В рамках онлайн-квалификации участник должен сыграть минимум 15 виртуальных боев, состав соперников формируется случайным образом», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что 14 игроков, показавших лучшие результаты, выйдут в финал, который пройдет 24 апреля в Музее Победы — на центральной площадке международной акции «Диктант Победы».

«Финалисты турнира сразятся в решающих боях, а также примут участие в главном историческом тесте страны. Присоединиться к финалистам и проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны могут все участники кибертурнира», — говорится в сообщении.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский подчеркнул, что компания не первый год поддерживает акцию «Диктант Победы».

«Мы традиционно обеспечиваем ее информационную безопасность, а в прошлом году разработали специальный раздел для подготовки к тестированию на образовательной платформе «Ростелеком. Лицей», который и в 2026 году поможет подготовиться к диктанту. Также мы много лет успешно сотрудничаем с издателем игры «Мир танков», совместно предлагая уникальные продукты для российских геймеров. В этом году мы выходим на новый уровень подготовки «Диктанта Победы», объединяя проверку знаний и глобальный киберспортивный турнир. Уверен, что новый формат привлечет внимание миллионов поклонников «Мира танков» и тем самым поможет сохранению исторической памяти в разных поколениях», — отметил Михаил Осеевский, слова которого приводятся в пресс-релизе.

«Кибертурнир, который стартует сегодня, — новая интересная активность в рамках акции «Диктант Победы». Предстоящий турнир станет возможностью не только погрузить широкую аудиторию в атмосферу популярной игры, но и привлечь ее к нашей акции и изучению Великой Отечественной войны в целом. Благодарны «Ростелекому», студии «Леста», Российскому военно-историческому обществу, Федерации компьютерного спорта, Агентству креативных индустрий и фонду «Сколково» за поддержку «Диктанта Победы», — сказал руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России», координатор федерального партийного проекта «Историческая память» Александр Сидякин.