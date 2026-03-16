Олег Мельниченко вручил региональные награды работникам ЖКХ Общество

Пенза, 16 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил региональные награды работникам ЖКХ в ходе торжественного мероприятия, организованного в круглом зале облправительства по случаю прошедшего профессионального праздника.

«С чувством особой благодарности вручил региональные награды работникам системы жилищно-коммунального хозяйства, которые в эту сложную зиму добросовестно боролись со снегом. В январе-феврале осадков выпало на 200% больше нормы. Работали без праздников и выходных, чтобы обеспечить жителям удобный путь, создать условия для нормального движения транспорта. От всего этого зависит настроение людей. За качественную работу почетным знаком «Во славу земли Пензенской», грамотами и благодарностями отметил 35 человек — наиболее отличившихся сотрудников «Пензавтодора» (предприятием вывезено около 320 тыс. кубометров снега), а также водителей автотранспорта, трактористов и рабочих по благоустройству порядка 20 управляющих компаний и ТСЖ», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 16 марта.

«От себя лично и от всех жителей Пензы поблагодарил награжденных за труд. Хотелось бы, чтобы их примеру следовало как можно больше работников системы ЖКХ — одной из самых сложных и ответственных отраслей», — добавил Олег Мельниченко.