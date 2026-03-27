Олег Мельниченко потребовал внимательно следить за уровнем воды в реках и состоянием ГТС Общество

Пенза, 27 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности потребовал от глав муниципальных образований внимательно следить за уровнем воды в реках и держать на контроле состояние гидротехнических сооружений.

«Прохождение весеннего паводка обсудили на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Температура воздуха повышается, начинается более интенсивное таяние снега. Количество выпавших минувшей зимой осадков составило 196% от нормы. Это очень близко к показателям тех лет, когда в регионе случалось половодье. Сейчас процент наполнения водохранилища составляет 50%, аккумулируется практически весь приток воды, земля оттаяла. Если так пойдет и дальше, серьезных подтоплений удастся избежать. Но бдительности снижать нельзя», — написал Олег Мельниченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 27 марта.

«Для реагирования на возможные ЧС, связанные с половодьем, мы создали группировку сил и средств РСЧС общей численностью более 9 тыс. человек и 2 тыс. единиц техники. Потребовал от глав муниципалитетов внимательно следить за уровнем воды в реках, опираясь на данные гидрологических постов, а также держать на контроле состояние гидротехнических сооружений. Также необходимо интенсивнее вывозить остатки снега и заниматься очисткой ливневок», — добавил губернатор.