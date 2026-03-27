03:35:46 Суббота, 28 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко потребовал внимательно следить за уровнем воды в реках и состоянием ГТС

18:05 | 27.03.2026 | Общество

Печать

Пенза, 27 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности потребовал от глав муниципальных образований внимательно следить за уровнем воды в реках и держать на контроле состояние гидротехнических сооружений.

Фото: Pnzreg.ru

«Прохождение весеннего паводка обсудили на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Температура воздуха повышается, начинается более интенсивное таяние снега. Количество выпавших минувшей зимой осадков составило 196% от нормы. Это очень близко к показателям тех лет, когда в регионе случалось половодье. Сейчас процент наполнения водохранилища составляет 50%, аккумулируется практически весь приток воды, земля оттаяла. Если так пойдет и дальше, серьезных подтоплений удастся избежать. Но бдительности снижать нельзя», — написал Олег Мельниченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 27 марта.

«Для реагирования на возможные ЧС, связанные с половодьем, мы создали группировку сил и средств РСЧС общей численностью более 9 тыс. человек и 2 тыс. единиц техники. Потребовал от глав муниципалитетов внимательно следить за уровнем воды в реках, опираясь на данные гидрологических постов, а также держать на контроле состояние гидротехнических сооружений. Также необходимо интенсивнее вывозить остатки снега и заниматься очисткой ливневок», — добавил губернатор.


Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама