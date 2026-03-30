Олег Мельниченко в Донецке принял участие в премьерном показе сериала «Центурия»

18:29 | 30.03.2026 | Общество

Пенза, 30 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Донецкую народную республику принял участие в премьерном показе сериала «Центурия», посвященного борьбе российских спецслужб с вражеской агентурной сетью.

«Нахожусь в Донецкой народной республике с рабочей поездкой. По приглашению главы ДНР Дениса Владимировича Пушилина посетил показ снятого на территории региона фильма «Центурия». Его общероссийская премьера состоится в апреле на «Первом канале». Художественный фильм, созданный под руководством начальника УФСБ России по ДНР, генерал-лейтенанта Олега Федоровича Боломожнова, основан на реальных событиях. Кинокартина рассказывает о борьбе российских органов безопасности с бесчеловечностью укронацистов, использующих в период СВО детей для совершения терактов и убийств», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере Max в понедельник, 30 марта.

По мнению губернатора, «Центурию» обязательно нужно посмотреть молодежи и родителям подростков, чтобы осознать масштаб агрессии украинских спецслужб и понимать их методы вербовки.

«Фильм вызывает особое чувство гордости за сотрудников органов безопасности, которые пресекают циничные попытки превратить наших детей в оружие в руках зла. Победа будет за нами!» — подчеркнул Олег Мельниченко.


