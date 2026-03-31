Первый зампрокурора Пензенской области Александр Лейзенберг провел личный прием жителей Каменского района Общество

Пенза, 31 марта 2026. PenzaNews. Первый заместитель прокурора Пензенской области Александр Лейзенберг провел личный прием жителей Каменского района в минувший понедельник, 30 марта.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«На приеме граждане сообщали о некачественной работе уполномоченных органов в сфере дорожной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории, ненадлежащем обеспечении лекарственными препаратами, выражена просьба в оказании содействия родственникам в получении ордена Мужества погибшего участника СВО», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что по всем поступившим обращениям Александр Лейзенберг поручил каменскому межрайонному прокурору Виктору Белоусову тщательно проверить доводы заявителей и при наличии оснований принять меры реагирования в целях реального восстановления нарушенных прав граждан.

«Результаты рассмотрения обращений находятся на личном контроле первого заместителя прокурора области», — сказано в тексте.