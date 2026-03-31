Первый зампрокурора Пензенской области Александр Лейзенберг провел личный прием жителей Каменского района

18:03 | 31.03.2026 | Общество

Пенза, 31 марта 2026. PenzaNews. Первый заместитель прокурора Пензенской области Александр Лейзенберг провел личный прием жителей Каменского района в минувший понедельник, 30 марта.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«На приеме граждане сообщали о некачественной работе уполномоченных органов в сфере дорожной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории, ненадлежащем обеспечении лекарственными препаратами, выражена просьба в оказании содействия родственникам в получении ордена Мужества погибшего участника СВО», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что по всем поступившим обращениям Александр Лейзенберг поручил каменскому межрайонному прокурору Виктору Белоусову тщательно проверить доводы заявителей и при наличии оснований принять меры реагирования в целях реального восстановления нарушенных прав граждан.

«Результаты рассмотрения обращений находятся на личном контроле первого заместителя прокурора области», — сказано в тексте.


