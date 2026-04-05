В Пензе измерили ямы на дорогах

13:30 | 05.04.2026 | Общество

Пенза, 5 апреля 2026. PenzaNews. Сотрудники полиции совместно с членами общественного совета при управлении МВД России по Пензенской области проверили состояние дорог в Пензе.

В Пензе измерили ямы на дорогах

Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области

«Данное мероприятие вызвано частыми жалобами со стороны жителей нашего города на состояние дорожного покрытия основных проезжих частей», — пояснил член общественного совета при региональном УМВД Олег Куроедов, слова которого приводятся в сообщении, размещенном на сайте управления.

В тексте указано, что был выявлен ряд грубых нарушений, способствующих возникновению аварийных ситуаций.

«По выявленным недостаткам в ходе обследования улично-дорожной сети возбуждено дело об административном правонарушении на основании ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ [«Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»]», — сказано в нем.

В сообщении отмечается, что с начала текущего года составлено 10 протоколов по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, объявлено 26 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.


