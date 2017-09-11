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Денис Аблязин из Пензы выступит на ЧМ по спортивной гимнастике

12:17 | 11.09.2017 | Спорт

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Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Денис Аблязин из Пензы примет участие в чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдет в Канаде со 2 по 10 октября.

Денис Аблязин из Пензы выступит на ЧМ по спортивной гимнастике

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он поборется за медали на кольцах.

Россию также будут представлять Давид Белявский и Никита Нагорный в индивидуальном многоборье, Артур Далалоян в вольных упражнениях, Сергей Ельцов на брусьях и Никита Игнатьев на перекладине.

В женскую часть национальной сборной вошли Ангелина Мельникова и Елена Еремина, которые выступят в индивидуальном многоборье, Анастасия Ильянкова, которая покажет упражнения на брусьях и бревне, и Мария Пасека, которая продемонстрирует опорный прыжок, сообщается на сайте центре спортивной подготовке Пензенской области.
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