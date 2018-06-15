Анастасия Фесикова завоевала «серебро» на испанском этапе «Mare Nostrum» Спорт

Пенза, 15 июня 2018. PenzaNews. Воспитанница центра спортивной подготовки Пензенской области Анастасия Фесикова завоевала серебряную медаль в Барселоне во второй день испанского этапа международного турнира по плаванию «Mare Nostrum», 14 июня.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На дистанции 50 метров на спине она показала результат 27,76 секунды. Мия Нильсен (Mie Nielsen) из Дании обогнала ее на 0,03 секунды. Третье место заняла Мимоса Яллов (Mimosa Jallow) из Финляндии, которая проплыла за 27,84 секунды.

Пензенская пловчиха Виктория Андреева в этот соревновательный день турнира стала шестой на дистанции 200 метров комплексом с результатом 2 минуты 14,29 секунды и 22-й на дистанции 50 метров на спине, показав время 30,26 секунды, сообщается на сайте ЦСП.