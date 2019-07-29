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В хозяйстве под Пензой выявлено более 3,5 тыс. цыплят без ветеринарных документов

08:34 | 29.07.2019 | АПК

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Пенза, 29 июля 2019. PenzaNews. Более 3 тыс. 600 цыплят-бройлеров без ветеринарных сопроводительных документов установленного образца обнаружены в хозяйстве индивидуального предпринимателя, расположенном в селе Лопатки Бессоновского района Пензенской области в результате внеплановой проверки территориального управления Россельхознадзора.

В хозяйстве под Пензой выявлено более 3,5 тыс. цыплят без ветеринарных документов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области, это могло стать причиной возникновения и распространения особо опасных заболеваний, в том числе общих для человека и животных.

«В ходе осмотра склада для хранения кормов выявлен комбикорм весом 3 тонны без ветеринарных сопроводительных документов, в которых отражается информация об эпизоотическом благополучии территорий происхождения, результатах лабораторных исследований и датах выработки. Это может привести к отравлению животных и птицы токсичными элементами, способствовать переносу и распространению особо опасных заболеваний», — пояснили в ведомстве.

В управлении отметили, что по выявленному факту нарушения предприниматель оштрафован на 3 тыс. рублей по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил».

«Поголовье птицы поставлено на карантин для проведения соответствующих мероприятий под контролем государственной ветеринарной службы. Комбикорм помещен на ответственное хранение до выяснения качества и безопасности», — добавили в пресс-службе.

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