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Мошенник обманул гостиницу на трассе под Пензой, пообещав приезд высоких гостей

13:02 | 13.09.2017 | Криминал

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Пенза, 13 сентября 2017. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту телефонного мошенничества, в результате которого работник гостиничного комплекса, расположенного на федеральной трассе М5 «Урал» неподалеку от Пензы, перечислил незнакомцу около 30 тыс. рублей.

Мошенник обманул гостиницу на трассе под Пензой, пообещав приезд высоких гостей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На мобильный телефон директора комплекса позвонил неизвестный, который представился сотрудником Роспотребнадзора. Он попросил забронировать два номера для вышестоящего руководства и приобрести для встречи клиентов продукты питания, затраты на покупку которых обещал впоследствии компенсировать. Позже незнакомец перезвонил и сказал, что продукты уже заказал и их необходимо оплатить», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что, поверив звонившему, работник учреждения по указанию работодателя перечислил на счет абонентского номера сотовой связи необходимую сумму, после чего обман раскрылся.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.
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