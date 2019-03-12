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Житель Заречного стал жертвой мошенничества при покупке путевки в пансионат через интернет

08:57 | 12.03.2019 | Криминал

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Пенза, 12 марта 2019. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области перевел мошенникам 23 тыс. рублей, полагая, что покупает путевку в пансионат в Крыму через официальный сайт учреждения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Житель Заречного стал жертвой мошенничества при покупке путевки в пансионат через интернет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В интернете он нашел сайт пансионата, расположенного в городе Алушта, и позвонил по контактному телефону, желая узнать порядок бронирования и заказа путевок. Неизвестная пояснила, что для этого необходимо заполнить форму на сайте, что мужчина и сделал. На электронную почту ему поступило письмо с договором и счетом на оплату, в котором были указаны реквизиты новосибирского отделения одного из банков. Заявитель перевел деньги, после чего получил по электронной почте сообщение с подтверждением бронирования путевки на июль 2019 года», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что сначала житель Заречного ничего не заподозрил, но когда несколько недель спустя он попытался зайти на сайт пансионата, то выяснилось, что данная страница удалена.

«Впоследствии в социальных сетях он обнаружил сообщества людей, обманутых при покупке путевок в этот же пансионат. Мужчина обратился в полицию. По факту мошенничества в настоящее время проводится проверка», — добавили в управлении.

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