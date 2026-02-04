В Пензе расследуют уголовное дело по факту похищения и убийства мужчины Криминал

Пенза, 4 февраля 2026. PenzaNews. Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области расследует уголовное дело, возбужденное по факту похищения и убийства мужчины.

«По данным следствия, в период с 28 по 29 января 2026 года на территории Октябрьского района города Пензы двое подозреваемых, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили 39-летнего мужчину и совершили его убийство. После совершения преступлений фигуранты скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что соучастники преступлений находятся в Москве.

«3 февраля 2026 года при задержании один из подозреваемых оказал вооруженное сопротивление, в результате применения правоохранителями табельного оружия он получил смертельные ранения. Второй фигурант задержан. [...] В рамках расследования уголовного дела устанавливаются обстоятельства совершенных преступлений и иные эпизоды их преступной деятельности», — сказано в тексте.