Олег Мельниченко обратился к жителям Пензенской области в День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

09:32 | 02.02.2026 | Общество

Пенза, 2 февраля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратился к жителям региона в День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Олег Мельниченко обратился к жителям Пензенской области в День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Уважаемые пензенцы! Сегодня мы отмечаем День воинской славы России — нашу знаковую победу времен Великой Отечественной войны. Исполнилось 83 года со дня победы советских войск в Сталинградской битве. Двести дней сражений продемонстрировали всему миру несгибаемую силу и мощь нашего великого народа. Объединив усилия, наши отцы и деды положили начало перелому в Великой Отечественной войне», — подчеркнул глава региона.

«Среди миллиона советских солдат – участников Сталинградской битвы были и десятки тысяч жителей Пензенской области. Среди них — Герои Советского Союза: летчики Евгений Дмитриевич Басулин, Петр Петрович Ратников и Анатолий Леонидович Кадомцев, танкист Николай Матвеевич Бубнов. Уличными сражениями командовал начальник штаба 62-й армии Сталинградского фронта, уроженец Тамалинского района Николай Иванович Крылов. Он был дважды удостоен звания Героя Советского Союза», — напомнил Олег Мельниченко.

«Память о бойцах Сталинграда навсегда останется с нами как пример мужества и стойкости защитников Отечества. Желаю всем наследникам и продолжателям дела победителей новых побед, достижений и добрых свершений во благо нашей Родины!» — добавил губернатор.


