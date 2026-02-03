01:33:35 Среда, 4 февраля
Пункт обогрева в пензенском центре срочной соцпомощи населению работает круглосуточно

16:34 | 03.02.2026 | Общество

Пенза, 3 февраля 2026. PenzaNews. Пункт обогрева на базе МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению» работает в круглосуточном режиме. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы.

Пункт обогрева в пензенском центре срочной соцпомощи населению работает круглосуточно. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с понижением температуры наружного воздуха пункт обогрева на базе городского центра срочной социальной помощи функционирует в круглосуточном режиме. Здесь лица без определенного места жительства и граждане, оказавшиеся в экстремальной жизненной ситуации, могут получить горячее питание и теплую одежду», — сказано в тексте.

Пункт обогрева располагается по адресу: Пенза, 5-й Виноградный проезд, 22. Справочная информация по телефону: +7 (8412) 44-00-03.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в период по 6 февраля местами по Пензенской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9°C и более.

В ночные и утренние часы 4 февраля ожидается до -32°C.


