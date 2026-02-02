В Пензе выявлено еще два дефекта на трубопроводах ЖКХ

Пенза, 2 февраля 2026. PenzaNews. Специалисты во время осмотра теплосетей обнаружили еще два дефекта на трубопроводах в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале компании «Т Плюс» в Пензенской области.

«Во время осмотра тепловых сетей мы обнаружили еще два дефекта на трубопроводах по улицам Нахимова и Клары Цеткин. Ремонтные бригады приступили к их устранению. Сейчас мы переводим часть домов на теплоснабжение по временной схеме, чтобы уменьшить количество отключений. Работы планируем завершить сегодня до конца дня. После этого подача отопления и горячей воды будет восстановлена», — сказано в тексте.

Ранее был обнаружен дефект на трубопроводе на улице Чкалова в Пензе, без тепла и горячей воды остались 32 жилых дома.

Из-за проведения ремонтных работ движение транспорта на участке улицы Чкалова — от улицы Куйбышева до улицы Красной — временно ограничено.