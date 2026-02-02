13:33:49 Понедельник, 2 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе выявлено еще два дефекта на трубопроводах

13:05 | 02.02.2026 | ЖКХ

Печать

Пенза, 2 февраля 2026. PenzaNews. Специалисты во время осмотра теплосетей обнаружили еще два дефекта на трубопроводах в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале компании «Т Плюс» в Пензенской области.

В Пензе выявлено еще два дефекта на трубопроводах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Во время осмотра тепловых сетей мы обнаружили еще два дефекта на трубопроводах по улицам Нахимова и Клары Цеткин. Ремонтные бригады приступили к их устранению. Сейчас мы переводим часть домов на теплоснабжение по временной схеме, чтобы уменьшить количество отключений. Работы планируем завершить сегодня до конца дня. После этого подача отопления и горячей воды будет восстановлена», — сказано в тексте.

Ранее был обнаружен дефект на трубопроводе на улице Чкалова в Пензе, без тепла и горячей воды остались 32 жилых дома.

Из-за проведения ремонтных работ движение транспорта на участке улицы Чкалова — от улицы Куйбышева до улицы Красной — временно ограничено.


Читайте также
В Заречном женщина госпитализирована после наезда автомобиля Житель Пензы перевел на чужие счета 815 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
В отношении жительницы Нижнеломовского района, предъявившей поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело Жительница Пензы подозревается в краже алкоголя почти на 12 тыс. рублей
До пяти лет лишения свободы грозит жителю Нижнеломовского района, который фиктивно зарегистрировал иностранца Мошенники выманили у жительницы Пензы около 500 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама