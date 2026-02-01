Житель Заречного обвиняется в покушении на убийство Криминал

Заречный, 1 февраля 2026. PenzaNews. Обвинение в покушении на убийство предъявлено 45-летнему жителю Заречного, который набросился с ножом на знакомого. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

«По данным следствия, вечером 14 января 2026 года в городе Заречном обвиняемый распивал спиртное со своим знакомым в квартире последнего. В процессе общения между ними возник конфликт, мужчина схватил нож и нанес им множественные удары по голове и телу потерпевшего, причинив ему тяжкий вред здоровью. Умысел, направленный на совершение убийства, не был доведен до конца, поскольку 44-летнему пострадавшему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — отмечается в тексте.