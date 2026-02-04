Мошенники выманили у жительницы Пензенской области более 2 млн. рублей Криминал

Пенза, 4 февраля 2026. PenzaNews. Жительница города Каменки Пензенской области 1964 года рождения лишилась более 2 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

По информации пресс-службы УМВД России по региону, сначала женщине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником силового ведомства.

«Мужчина пояснил, что заявительнице необходимо оформить ряд документов, а также сообщить код из SMS-сообщения для того, чтобы получить выплаты за сына. Доверившись неизвестному, потерпевшая выполнила все его требования», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого потерпевшей позвонил еще один злоумышленник под видом сотрудника силового ведомства, который предупредил о попытке неких лиц оформить кредит на имя женщины и перевести деньги в поддержку запрещенных организаций.

«Звонивший убедил гражданку перечислить свои сбережения на «безопасный счет» якобы для их сохранности», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что после перечисления более 2 млн. рублей на указанные злоумышленником счета незнакомец перестал выходить на связь и женщина обратилась в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — уточняется в пресс-релизе.