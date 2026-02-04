В Пензе сотрудник РЖД осужден за получение взяток Криминал

Пенза, 4 февраля 2026. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы назначил наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей жителю региона, который, будучи сотрудником РЖД, неоднократно получал взятки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Установлено, что осужденный, являясь должностным лицом ОАО «РЖД», обязанным проводить аттестацию сотрудников коммерческих организаций, осуществляющих перевозки железнодорожным транспортом, неоднократно получал денежные средства за допуск последних к проведению работ без фактической проверки знаний», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что расследованием уголовного дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» занимался ульяновский следственный отдел на транспорте центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

«Приговор в законную силу не вступил», — уточняется в тексте.