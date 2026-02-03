Журналисты и блогеры из Поволжья подали на конкурс «Вместе в цифровое будущее» более 100 работ Связь и ИТ

Пенза, 3 февраля 2026. PenzaNews. Более 100 работ поступило от журналистов и блогеров из регионов Поволжья, в том числе Пензенской области, на конкурс «Вместе в цифровое будущее», который «Ростелеком» ежегодно проводит для представителей медиасферы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора.

Как отметил вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров, конкурс играет значимую роль в распространении лучших региональных практик.

«Когда журналисты из разных субъектов страны рассказывают об интересных проектах, этот опыт становится доступным всей профессиональной среде. В результате передовые наработки одних регионов перенимают другие, что способствует ускорению внедрения технологий и формированию единого цифрового пространства страны», — прокомментировал Евгений Петров, слова которого приводятся в пресс-релизе.

На конкурс «Вместе в цифровое будущее» принимаются материалы и сюжеты, вышедшие в СМИ и блогосфере с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года.

Предусмотрено пять основных номинаций — «Печатная пресса», «Телевидение и видеоконтент в СМИ», «Радио и подкасты», «Интернет-СМИ» и «Социальные медиа», а также пять специальных — «Российские решения для IT-индустрии: вызовы и перспективы», «Фундамент цифровизации», «Игровые возможности: настоящее и будущее отечественного гейминга», «Цифровизация отраслей» и «Киберриски в детской среде».

Стратегический партнер конкурса — Минцифры России, партнеры специальных номинаций — разработчик ПО для управления динамической IT-инфраструктурой «Базис» и Альянс по защите детей в цифровой среде.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно проводится на региональном и федеральном уровнях, итоги которых будут подведены в мае и июне 2026 года соответственно.

Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.

Участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, отправятся в пресс-тур в Арктику в августе 2026 года.