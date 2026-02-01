19:59:00 Воскресенье, 1 февраля
В Пензенской области пройдет профилактическое мероприятие «Автокресло – детям»

12:13 | 01.02.2026 | Общество

Пенза, 1 февраля 2026. PenzaNews. Профилактическое мероприятие «Автокресло – детям» пройдет на дорогах Пензенской области в понедельник, 2 февраля.

В Пензенской области пройдет профилактическое мероприятие «Автокресло – детям». Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, в этот день будут осуществляться массовые проверки водителей с целью выявления возможных нарушений правил перевозки малолетних пассажиров.

«Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с требованиями правил дорожного движения перевозка детей в возрасте до 11 лет (включительно) в автомобиле, оснащенном ремнями безопасности, на переднем сидении возможна исключительно при использовании специального удерживающего устройства. На заднем пассажирском сидении автокресло обязательно для пассажиров до 7 лет. С 7 до 12 лет на заднем сидении можно использовать ремень безопасности, но только если рост ребенка больше 150 см», — напоминается в тексте.

В нем добавляется, что нарушение требований к перевозке детей влечет наложение административного штрафа в размере 5 тыс. рублей.


