Житель Мокшанского района хранил подготовленный к сбыту наркотик у себя дома и на заброшенных дачах

16:00 | 04.02.2026 | Криминал

Пенза, 4 февраля 2026. PenzaNews. Сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность ранее не судимого 50-летнего жителя Мокшанского района Пензенской области, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Фото: 58.мвд.рф

«Во время обыска в его доме было обнаружено и изъято 196 свертков, упакованных в черную изоленту, а также 200 свертков из фольги, в которых находилось вещество растительного происхождения. Кроме того, оперативники выяснили, что злоумышленник для производства наркотика использовал территорию садоводческого товарищества, где в помещениях заброшенных дач найдены тайники, а также схроны, закопанные в землю. Из них полицейские извлекли три пластиковые емкости объемом 50 литров и две большие картонные коробки, заполненные сухой зеленой массой. По результатам проведенного исследования, изъятое признано марихуаной, общий вес которой составил 61 кг, а также более 16 кг частей наркосодержащего растения рода каннабис», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что, согласно показаниям подозреваемого, он самостоятельно осуществлял весь процесс производства наркотика.

«Затем на личном автомобиле развозил наркотики по тайникам-закладкам, оборудованным на территории Пензенской и Московской областей. Однако в целях конспирации клиентскую базу поставщику обеспечивал теневой онлайн-маркет, от которого в итоге он получал «зарплату», являющуюся на момент задержания единственным источником дохода», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что по факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.


