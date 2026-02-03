Бастрыкин поручил возбудить дело по информации о нарушении прав жильцов аварийного дома на улице Аустрина в Пензе Криминал

Пенза, 3 февраля 2026. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав жильцов аварийного дома на улице Аустрина в Пензе.

«В СМИ сообщается о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на улице Аустрина в городе Пензе. Несущие конструкции здания 1970 года постройки разрушаются, кирпичная кладка осыпается, в стенах образовались трещины, горячее водоснабжение на протяжении пяти лет отсутствует, отопление подается с перебоями, регулярно происходят коммунальные аварии, что создает риск замыканий электрической проводки и последующих возгораний. Строение признано аварийным в 2019 году, однако до настоящего времени благоустроенное жилье гражданам не предоставлено, срок расселения установлен лишь на 2030 год», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР.

В нем добавляется, что в следственном управлении СКР по Пензенской области организована процессуальная проверка.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в тексте.