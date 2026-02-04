15:28:26 Среда, 4 февраля
Денис Соболев поздравил жителей региона с 87-летием Пензенской области

10:21 | 04.02.2026 | Общество

Пенза, 4 февраля 2026. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил жителей региона с 87-летием со дня образования Пензенской области.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Наш регион — край с богатой историей и традициями, известный великими людьми, многие из которых вписали немало ярких страниц в историю родного Отечества. И мы гордимся их достижениями и славными подвигами. Сегодня верные традициям предыдущих поколений жители Сурского края своим трудом и ратной службой продолжают прославлять малую родину. И я убежден, что вместе мы преодолеем все преграды и справимся с любыми, даже самыми сложными задачами», — отметил он.

«От души желаю каждому из вас счастья, здоровья, добра, благополучия, новых успехов и достижений на благо развития и процветания нашего родного Сурского края!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба Пензенской городской думы.


