Олег Денисов поздравил жителей региона с 87-летием Пензенской области

11:15 | 04.02.2026 | Общество

Пенза, 4 февраля 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил жителей региона с 87-летием со дня образования Пензенской области.

Фото: Penza-gorod.ru

«Этот праздник объединяет всех жителей нашего прекрасного Сурского края. [...] Опираясь на трудовой героизм прошлых поколений, мы вместе пишем новую страницу истории региона. Целеустремленные, активные и отзывчивые пензенцы вкладывают свою энергию, способности и силы в достижения экономики, строительства, сельского хозяйства, социальной и культурной сфер своей малой родины», — отметил он.

Глава города выразил уверенность в том, что общее стремление сделать родной край лучше позволит реализовать самые масштабные планы и откроет новые перспективы для роста.

«Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов в добрых начинаниях. Пусть любовь к земле, на которой мы живем, будет надежной опорой, а наш дом — Пензенская область — процветает и дарит каждому множество поводов для гордости!» — цитирует поздравление Олега Денисова пресс-служба мэрии.


Актуальное

