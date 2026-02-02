22:17:34 Понедельник, 2 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе почтили память героев Сталинградской битвы

17:18 | 02.02.2026 | Общество

Печать

Пенза, 2 февраля 2026. PenzaNews. Мероприятие, посвященное 83-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, состоялось у монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

В Пензе почтили память героев Сталинградской битвы

Фото: Pgduma.ru

В нем приняли участие представители областной и городской власти, ветеранских и общественных организаций, а также студенты и школьники.

В память о тех, кто ценой своей жизни отстоял Отечество, была объявлена минута молчания.

После этого собравшиеся возложили цветы к вечному огню.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года) — одно из важнейших сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн.

Битва между Красной армией и войсками гитлеровской Германии проходила на территории современных Волгоградской, Воронежской и Ростовской областей, а также Калмыкии и закончилась разгромом действовавшей на сталинградском направлении группировки немецко-фашистских войск.

Сталинградская битва по продолжительности и ожесточенности боев, по количеству участвовавших людей и боевой техники превзошла на тот момент все сражения мировой истории. По приблизительным подсчетам, суммарные потери обеих сторон в этом сражении превышают 2 млн. человек.

Победа в Сталинградской битве положила начало массовому изгнанию захватчиков с советской земли, за которым последовало освобождение оккупированных территорий Европы и окончательная победа над Третьим рейхом в 1945 году.

2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве — является днем воинской славы России.


Читайте также
В Заречном женщина госпитализирована после наезда автомобиля Житель Пензы перевел на чужие счета 815 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
В отношении жительницы Нижнеломовского района, предъявившей поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело Жительница Пензы подозревается в краже алкоголя почти на 12 тыс. рублей
До пяти лет лишения свободы грозит жителю Нижнеломовского района, который фиктивно зарегистрировал иностранца Мошенники выманили у жительницы Пензы около 500 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама